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Администрация Сеула получила право осуществлять отдельные гуманитарные проекты в КНДР

Ранее Республика Корея стала крупнейшим донором гуманитарной помощи для Пхеньяна

ТАСС, 12 ноября. Администрация Сеула получила от Министерства объединения Южной Кореи право осуществлять собственные гуманитарные программы в КНДР. Об этом во вторник сообщает агентство Yonhap со ссылкой на это ведомство.

"В министерстве объединения пришли к выводу, что правительство столицы соответствует определенным требованиям, таким как поддержание стабильных связей с Севером и обеспечение прозрачности при распределении гуманитарной помощи. Это позволяет предоставить городу право на проведение гуманитарных программ, связанных с Севером", - заявили в министерстве объединения.

Для вступления в силу подобного решения правительство Южной Кореи пересмотрело ряд правовых ограничений, в результате чего Сеул стал первым городом, получившим подобные полномочия. Ранее столичным властям приходилось сотрудничать с частными организациями.

В октябре сообщалось, что в 2019 году Южная Корея стала крупнейшим донором гуманитарной помощи для КНДР, предоставив девять млрд. долларов, из которых $1 млрд выделило правительство Сеула.

Теги
КНДРРеспублика Корея
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