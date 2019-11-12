Администрация Сеула получила право осуществлять отдельные гуманитарные проекты в КНДР

ТАСС, 12 ноября. Администрация Сеула получила от Министерства объединения Южной Кореи право осуществлять собственные гуманитарные программы в КНДР. Об этом во вторник сообщает агентство Yonhap со ссылкой на это ведомство.

"В министерстве объединения пришли к выводу, что правительство столицы соответствует определенным требованиям, таким как поддержание стабильных связей с Севером и обеспечение прозрачности при распределении гуманитарной помощи. Это позволяет предоставить городу право на проведение гуманитарных программ, связанных с Севером", - заявили в министерстве объединения.

Для вступления в силу подобного решения правительство Южной Кореи пересмотрело ряд правовых ограничений, в результате чего Сеул стал первым городом, получившим подобные полномочия. Ранее столичным властям приходилось сотрудничать с частными организациями.

В октябре сообщалось, что в 2019 году Южная Корея стала крупнейшим донором гуманитарной помощи для КНДР, предоставив девять млрд. долларов, из которых $1 млрд выделило правительство Сеула.