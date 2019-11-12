В Белоруссии началось досрочное голосование на парламентских выборах

МИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах в Палату представителей (нижнюю палату) Национального собрания Белоруссии началось во вторник почти на 5,6 тыс. избирательных участках. Об этом сообщили ТАСС в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии.

"Досрочное голосование будет проходить с 12 по 16 ноября, избирательные участки будут открыты для голосования с 10 до 14 часов и с 16 до 19 часов (по местному времени, совпадает с мск)", - отметили в ЦИК республики.

По его данным, на выборах депутатов Палаты представителей образованы 5831 избирательный участок, из них - 238 в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, где досрочное голосование не проводится. В соответствии с белорусским законодательством, принять участие в досрочном голосовании может избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту своего жительства. При этом официального подтверждения причин невозможности избирателя прийти в помещение для голосования в день выборов не требуется, пояснили в ЦИК.

На парламентских выборах в 2016 году в досрочном голосовании приняло участие 31,29% белорусских избирателей, внесенных в списки для голосования. За первый день досрочного волеизъявления к избирательным урнам пришло 3,92% избирателей. Белорусская оппозиция и наблюдатели во время предыдущих избирательных кампаний в стране отмечали факты использования административного ресурса при организации досрочного голосования, видя в нем способ манипулирования результатами волеизъявления. Международные наблюдатели в лице ОБСЕ рекомендовали белорусским властям пересмотреть практику досрочного голосования.

Между тем организаторы выборов считают процедуру досрочного голосования, соответствующую международным стандартам. "Эта форма очень удобная для избирателей, мы от нее отказываться не будем. И те, кто призывает отказаться, они не понимают всей технологии выборов. Более того, они хотят, чтобы в выборах тогда участвовало минимальное число избирателей, мы же стремимся к максимальному. Поэтому этот процесс будет продолжаться", - отметила ранее председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания пройдут 17 ноября. На 110 мест в нижней палате белорусского парламента претендует около 520 кандидатов. В Белоруссии насчитывается более 6,8 млн избирателей, из них за пределами страны - более 3,6 тыс. В международном наблюдении за выборами примут участие около 1 тыс. наблюдателей. Самыми представительными являются миссии от СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В республике также зарегистрировано около 28 тыс. национальных наблюдателей.