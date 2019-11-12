СМИ: сирийские ПВО сбили одну из израильских ракет во время атаки на Дамаск

ТАСС, 12 ноября. Самолеты израильских ВВС нанесли во вторник ракетный удар по Дамаску, находясь в воздушном пространстве на севере Галилеи. Сирийские средства ПВО открыли огонь по воздушным целям и поразили одну из ракет. Об этом говорится в переданном агентством SANA заявлении представителя командования ВС Сирии.

"Военные самолеты Израиля в 04:45 утра (05:45 мск) выпустили по Дамаску три ракеты, - отмечается в сообщении. - Сирийские средства ПВО открыли огонь по воздушным целям и поразили одну из ракет". В нем указывается, что две другие ракеты попали в дом руководителя радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" Акрама аль-Аджури в квартале Мезза на западе Дамаска.

По данным агентства, во время удара ВВС Израиля по зданию в квартале Мезза на западе Дамаска убит сын командира радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа Акрама аль-Аджури по имени Муаз, а также палестинец Абдалла Юсеф Хасан. Получила ранение также внучка аль-Аджури Баттуль и еще девять мирных граждан. Здание, по которому была выпущена ракета, находится поблизости от посольства Ливана в сирийской столице. Этот квартал сейчас оцеплен силами безопасности. По сведениям SANA, место инцидента посетил министр внутренних дел Сирии Мухаммед Халед Рахмон.

Телеканал Al Mayadeen распространил заявление вооруженного крыла "Исламского джихада", в котором палестинские радикалы подтвердили, что дом аль-Аджури в Дамаске подвергся израильской атаке.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила о том, что ВВС страны также нанесли удар по сектору Газа. В ходе этой операции был уничтожен старший командир "Исламского джихада" Баха Селим Абу аль-Ата. По сведениям канцелярии, он был ответственен за множество терактов и ракетных обстрелов территории Израиля в последние месяцы и готовил новые нападения.