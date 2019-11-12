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СМИ: сирийские ПВО сбили одну из израильских ракет во время атаки на Дамаск

Всего военные самолеты Израиля выпустили по Дамаску три ракеты

ТАСС, 12 ноября. Самолеты израильских ВВС нанесли во вторник ракетный удар по Дамаску, находясь в воздушном пространстве на севере Галилеи. Сирийские средства ПВО открыли огонь по воздушным целям и поразили одну из ракет. Об этом говорится в переданном агентством SANA заявлении представителя командования ВС Сирии.

"Военные самолеты Израиля в 04:45 утра (05:45 мск) выпустили по Дамаску три ракеты, - отмечается в сообщении. - Сирийские средства ПВО открыли огонь по воздушным целям и поразили одну из ракет". В нем указывается, что две другие ракеты попали в дом руководителя радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" Акрама аль-Аджури в квартале Мезза на западе Дамаска.

По данным агентства, во время удара ВВС Израиля по зданию в квартале Мезза на западе Дамаска убит сын командира радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа Акрама аль-Аджури по имени Муаз, а также палестинец Абдалла Юсеф Хасан. Получила ранение также внучка аль-Аджури Баттуль и еще девять мирных граждан. Здание, по которому была выпущена ракета, находится поблизости от посольства Ливана в сирийской столице. Этот квартал сейчас оцеплен силами безопасности. По сведениям SANA, место инцидента посетил министр внутренних дел Сирии Мухаммед Халед Рахмон.

Телеканал Al Mayadeen распространил заявление вооруженного крыла "Исламского джихада", в котором палестинские радикалы подтвердили, что дом аль-Аджури в Дамаске подвергся израильской атаке.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила о том, что ВВС страны также нанесли удар по сектору Газа. В ходе этой операции был уничтожен старший командир "Исламского джихада" Баха Селим Абу аль-Ата. По сведениям канцелярии, он был ответственен за множество терактов и ракетных обстрелов территории Израиля в последние месяцы и готовил новые нападения.

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