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Эрдоган не исключил, что Турция может прекратить переговоры о вступлении в ЕС

Евросоюз вводит против Анкары санкции с 1959 года, отметил турецкий президент

АНКАРА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что переговоры о вступлении его страны в Европейский союз могут "однажды прекратиться". Об этом турецкий лидер заявил во вторник на пресс-конференции в Анкаре перед вылетом в США.

"[ЕС] вводит против нас санкции с 1959 года, нас всегда отвлекали обещаниями, что нас примут [в состав ЕС]. Однако обещания так и не были сдержаны. Вы должны знать, что сегодня Турция - это страна, которая сидит с вами за столом переговоров, но этот стол не привязан к нам, [переговоры] однажды могут закончиться", - сказал президент.

ЕС начал переговоры с Турцией о вступлении в сообщество еще в 2005 году, но сейчас этот процесс находится в практически замороженном состоянии - формально из-за его торможения Грецией и Кипром, а фактически из-за принципиального несогласия ведущих государств ЕС, в первую очередь Франции и Германии, рассматривать эту страну как будущего члена Евросоюза.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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