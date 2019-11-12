СМИ: самолет ВВС Мексики с Моралесом вылетел из Парагвая в Мексику

ТАСС, 12 ноября. Самолет военно-воздушных сил Мексики Gulfstream 550 с бывшим президентом Боливии Эво Моралесом на борту вылетел во вторник из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико. Об этом сообщил телеканал Telesur .

Ранее самолет с Моралесом совершил посадку в Асунсьоне для дозаправки. По данным агентства Notimex, остановка в Парагвае была связана с решением властей Перу "закрыть свое воздушное пространство" для самолета с экс-главой Боливии. При этом в понедельник избранный президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что Лима разрешила самолету ВВС Мексики пролететь над своей территорией лишь для того, чтобы "забрать Моралеса".

К настоящему времени маршрут полета Gulfstream 550 с Моралесом в Мехико остается неизвестным.

11 ноября власти Мексики решили предоставить Моралесу политическое убежище по гуманитарным соображениям. Ожидается, что самолет прибудет в Мехико утром во вторник по местному времени.