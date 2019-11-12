Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Японии намерены обсудить вопрос о расширении императорской семьи

Императорской семье грозит кризис престолонаследия, заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга

ТОКИО, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии намерено начать консультации о возможном расширении императорской семьи, которой грозит кризис престолонаследия из-за недостаточного количества претендентов на трон мужского пола. Практическое обсуждение этого вопроса предполагается начать уже в декабре, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

По его словам, консультации последуют за завершением церемоний, связанных со вступлением на престол нового японского императора Нарухито, который 1 мая сменил на нем своего 84-летнего отца Акихито, добровольно ушедшего на покой из-за преклонного возраста. Основная часть этих ритуалов и мероприятий заканчивается в ноябре.

В 1947 году рамки императорской фамилии были ограничены собственно императором и императрицей, их детьми, родителями, а также прямыми братьями и сестрами. За пределы семьи были выведены 11 побочных ветвей императорского рода. По нынешнему закону, дочь монарха после выхода замуж также теряет статус члена высочайшей фамилии и становится обычной гражданкой страны. Ее дети считаются простолюдинами.

Однако ограничение рамок высочайшей фамилии привело к тому, что сейчас на трон помимо действующего 59-летнего императора Нарухито могут претендовать только его младший брат, 53-летний наследный принц Акисино, и принц Хисахито, 13-летний сын Акисино. В круг наследников входит также передвигающийся в инвалидной коляске 83-летний принц Хитати, дядя императора. То есть заменить нынешнего монарха могут лишь его брат и племянник, что создает, по мнению экспертов, ситуацию нестабильности. В силу этого в правительстве раздаются предложения о том, чтобы вернуть полномочия членов императорской фамилии семьям, образованным вышедшими замуж дочерьми монархов. В таком случае их дети и внуки мужского пола могли бы в случае чего претендовать на престол.

Дискуссия на эту тему, как пишут некоторые СМИ, призвана также отвлечь внимание от все более громко звучащих в Японии требований об изменении правила, согласно которому трон передается только по прямой мужской линии. Согласно проведенному в октябре общенациональному опросу общественного мнения, почти 82% японцев считают, что престол вполне имеет право занять и женщина. В частности, у нынешнего императора Нарухито и императрицы Масако есть только один ребенок - 17-летняя дочка Айко, но она не имеет, по закону, права претендовать на трон своего отца. В истории Японии было немало императриц, однако женщинам было запрещено занимать престол со второй половины XIX века. Против пересмотра такого порядка, в частности, выступает премьер-министр страны Синдзо Абэ, который занимает в этом вопросе крайне консервативную позицию.

Теги
Япония
Реклама на ТАСС
Будущая глава ЕК намерена увеличить расходы на внешнеполитическую деятельность ЕС
По словам Урсулы фон дер Ляйен, речь идет об увеличении затрат на 30%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС