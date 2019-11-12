Украина потребует от ЕС максимальных компенсаций за отмену санкций против России

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Украина потребует от ЕС максимальных компенсаций, если европейская сторона откажется от политики санкций в отношении России. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Если это [снятие санкций] все же произойдет, то Киеву необходимо получить за такое решение максимальный уровень компенсаций в любой форме, которая подлежит переговорам", - сказал он в интервью агентству РБК-Украина. Кулеба отметил, что задача украинской дипломатии и "высокой политики" в том, чтобы не допустить снятия санкций до того, как будет достигнут прогресс в выполнении минских соглашений.

Киев, продолжил вице-премьер, уже замечает смягчение подходов к санкционной политике Европы в отношении России. "Раз - тут их вернули в ПАСЕ, раз - заговорили о том, чтобы вернуть в G7. Начались постоянные встречи с российским руководством на высшем уровне", - пояснил Кулеба. По его словам, Киев готов к тому, что в какой-то момент санкции продлены не будут.

Вместе с тем украинская сторона пока не получала каких-либо сигналов, что антироссийские санкции со стороны ЕС продлены не будут, добавил он.

В марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине ЕС и ряд стран, включая США, Канаду, Австралию, Японию, Швейцарию, Новую Зеландию, Исландию, начали вводить санкции против России. 6 августа 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". На следующий день на основании документа правительство России ввело запрет на импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады ряда продовольственных товаров.