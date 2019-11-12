Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Украина потребует от ЕС максимальных компенсаций за отмену санкций против России

Киев уже замечает смягчение подходов к санкционной политике Европы в отношении Москвы, отметил украинский вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба
Описание
© REUTERS/Phil Noble

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Украина потребует от ЕС максимальных компенсаций, если европейская сторона откажется от политики санкций в отношении России. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Если это [снятие санкций] все же произойдет, то Киеву необходимо получить за такое решение максимальный уровень компенсаций в любой форме, которая подлежит переговорам", - сказал он в интервью агентству РБК-Украина. Кулеба отметил, что задача украинской дипломатии и "высокой политики" в том, чтобы не допустить снятия санкций до того, как будет достигнут прогресс в выполнении минских соглашений.

Киев, продолжил вице-премьер, уже замечает смягчение подходов к санкционной политике Европы в отношении России. "Раз - тут их вернули в ПАСЕ, раз - заговорили о том, чтобы вернуть в G7. Начались постоянные встречи с российским руководством на высшем уровне", - пояснил Кулеба. По его словам, Киев готов к тому, что в какой-то момент санкции продлены не будут.

Вместе с тем украинская сторона пока не получала каких-либо сигналов, что антироссийские санкции со стороны ЕС продлены не будут, добавил он.

В марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине ЕС и ряд стран, включая США, Канаду, Австралию, Японию, Швейцарию, Новую Зеландию, Исландию, начали вводить санкции против России. 6 августа 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". На следующий день на основании документа правительство России ввело запрет на импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады ряда продовольственных товаров.

Теги
УкраинаРоссия
Реклама на ТАСС
Нетаньяху: решение о ликвидации главаря "Исламского джихада" было принято 10 дней назад
Премьер-министр Израиля назвал Баху Абу аль-Ату "генератором терроризма и бомбой с часовым механизмом"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС