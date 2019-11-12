Первые два истребителя Су-30СМ прибудут из России в Белоруссию 13 ноября

МИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Два многоцелевых истребителя Су-30СМ, закупленные в России, прибудут в Белоруссию 13 ноября. Об этом сообщил во вторник министр обороны Белоруссии Андрей Равков.

"По государственному оборонному заказу осуществляется поставка многоцелевых истребителей Су-30СМ. Завтра днем планируется посадка двух истребителей на аэродроме в Барановичах", - отметил глава оборонного ведомства, слова которого приводит агентство БелТА.

Всего Белоруссия ожидает в этом году поставку четырех Су-30СМ. В 2017 году Министерство обороны Белоруссии заключило контракт с научно-производственной корпорацией "Иркут" на поставку 12 самолетов Су-З0СМ в период с 2018 по 2020 год. Планировалось, что ежегодно Белоруссия будет получать по четыре самолета.

Су-30СМ (серийный, модернизированный) - двухместный сверхманевренный истребитель поколения 4++. Оснащен двумя двухконтурными форсированными турбореактивными двигателями с управляемым вектором тяги АЛ-31ФП. Боевой радиус самолета составляет 1500 км, продолжительность полета без дозаправок - 3,5 часа.