Армия Израиля начала наносить удары по объектам "Исламского джихада" в Газе

ТАСС, 12 ноября. ВВС Израиля начали во вторник наносить массированные удары по объектам радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

"Наши болевые самолеты начали наносить удары по объектам террористической группировки "Исламский джихад" в секторе Газа", - говорится в заявлении.

Израильский "9 Канал" отмечает, что ВВС обстреливают только военные объекты "Исламского джихада". Сообщение о начале ударов ВВС поступило после нескольких прямых попаданий ракет по зданиям в Израиле, в частности по фабрике в Сдероте.

Отмечается, что на данный момент палестинское движение ХАМАС не принимает участие в новом витке напряженности в палестино-израильском конфликте. Армия в свою очередь не ведет огонь по объектам ХАМАС.

Палестинские группировки и армия Израиля уже несколько часов обмениваются ударами после того, как в результате бомбардировки в секторе на рассвете был убит командир вооруженного крыла "Исламского джихада" - "Сарая Аль-Кудс" ("Роты Иерусалима") - 42-летний Баха Абу аль-Ата. Вместе ним погибла его супруга, еще пять человек, в том числе четверо их детей получили ранения. Как ранее сообщила армейская пресс-служба, к настоящему моменту из Газы по территории еврейского государства было выпущено не менее 50 ракет, 20 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

"Исламский джихад" уже пообещал пропорционально ответить на убийство своего лидера, объявив о мобилизации своих бойцов. Его поддержали и другие группировки, входящие в так называемый совместный оперативный штаб сопротивления в Газе, заявив, что их ответ будет болезненным.