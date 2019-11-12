Нетаньяху: решение о ликвидации главаря "Исламского джихада" было принято 10 дней назад

ТАСС, 12 ноября. Кабмин и армия Израиля единогласно приняли решение о ликвидации главаря "Исламского джихада" Бахи Абу аль-Аты 10 дней назад. Об этом во вторник заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на брифинге, который транслировал "9 Канал" .

"Этот человек был генератором терроризма и бомбой с часовым механизмом. Он автор сотен нападений, запуска сотен ракет по нам. Решение [о ликвидации] было принято единогласно кабинетом министров 10 дней назад", - сказал он. Нетаньяху отметил, что "с рекомендацией [о ликвидации аль-Аты] выступили Генштаб Израиля и другие структуры безопасности", и этот вариант обсуждался на уровне правительства.

"Мы не желаем эскалации конфликта, но готовы к ней и к тому, чтобы защищаться. Урегулирование нынешнего витка напряженности может занять время", - указал израильский премьер. Он подчеркнул, что его страна "готова ответить всем, кто попробует ее ударить". Нетаньяху также добавил, что "необходимо дать армии возможность делать свою работу".

Палестинские группировки и армия Израиля уже несколько часов обмениваются ударами после того, как в результате бомбардировки в секторе Газа на рассвете был убит командир вооруженного крыла "Исламского джихада" - "Сарая Аль-Кудс" ("Роты Иерусалима") - 42-летний Баха Абу аль-Ата. Вместе ним погибла его супруга, еще пять человек, в том числе четверо их детей получили ранения. Как ранее сообщила армейская пресс-служба, к настоящему моменту из Газы по территории еврейского государства было выпущено не менее 50 ракет, 20 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". В настоящее время ВВС Израиля наносят массированные удары по военным объектам "Исламского джихада" в секторе Газа.

"Исламский джихад" уже пообещал пропорционально ответить на убийство своего лидера, объявив о мобилизации своих бойцов. Его поддержали и другие группировки, входящие в так называемый совместный оперативный штаб сопротивления в Газе, заявив, что их ответ будет болезненным.

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