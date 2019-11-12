Парламент Молдавии проголосовал за отставку правительства Санду

КИШИНЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Парламент Молдавии выразил вотум недоверия правительству Майи Санду, которое было сформировано проевропейским блоком Acum ("Сейчас"). Такое решение принято на заседании законодательного органа во вторник.

"Вотум недоверия был одобрен 63 голосами присутствующих депутатов (из 101 - прим. ТАСС)", - сообщила председатель законодательного органа Зинаида Гречаный. Отставку, которая была инициирована фракцией Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), поддержали депутаты оппозиционной Демократической партии Молдовы.

В июне соцпартия сформировала парламентское большинство с блоком Acum ("Сейчас"), одним из лидеров которого является Санду. Формирования с противоречащими политическими программами объединились для отстранения от власти Демократической партии во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком, которого они обвинили в коррупции и узурпации власти. После этого Плахотнюк покинул страну и пост лидера партии.

Конфликт в коалиции разразился вокруг выборов нового генерального прокурора, которому, как заявляют власти, предстоит ключевая роль в реформировании юстиции и демонтаже системы, выстроенной олигархом. На прошлой неделе правительство под свою ответственность внесло поправки в закон о прокуратуре, фактически закрепляющие за премьером право определять кандидата на эту должность. В ПСРМ высказались против, объяснив, что инициатива правительства не обсуждалась в коалиции и является фактически ультиматумом. Кроме того, юристы партии считают, что поправки противоречат конституции.

Распад коалиции

Резкое обострение в коалиции произошло после второго тура выборов в местные органы власти 3 ноября и болезненного для блока Acum проигрыша выборов мэра Кишинева, на которых победил представитель соцпартии. Аналитики назвали эти выборы историческими, так как за всю историю независимой Молдавии левым партиям ни разу не удавалось одержать победу в Кишиневе.

Как сообщил в ходе сегодняшних дебатов в парламенте депутат ПСРМ Василий Боля, поправки в закон о прокуратуре, которые правительство внесло под свою ответственность, "свалились как снег на голову". "Не было консультаций ни в коалиции, ни в парламенте. Никто не знал о готовящемся решении правительства", - отметил Боля. Он озвучил позицию ПСРМ, согласно которой "инициатива кабинета серьезно угрожает независимости прокуратуры и политизирует этот институт".

Со своей стороны премьер заявила, что пошла на такие меры из-за вскрывшихся манипуляций при организации конкурса на должность генпрокурора, которым занималось правительство. "Из чувства личной ответственности я пошла на такой шаг, чтобы предложить ВСП (Высшему совету прокуроров - прим. ТАСС) на должность генпрокурора честных людей с незапятнанной репутацией", - сказала Санду. По ее словам, парламент препятствует назначению "независимого генпрокурора". Она также обвинила ПСРМ и президента страны Игоря Додона в саботировании реформы юстиции.

Накануне Санду заявила, что в случае отставки правительства блок Acum ("Сейчас") перейдет в оппозицию и не будет формировать новое большинство с ПСРМ, которая поддерживает президента страны. В этой ситуации действующий кабинет будет исполнять свои обязанности до формирования нового правительства, которое в Молдавии утверждается парламентом.

Ранее глава республики предположил, что конфликт может привести к досрочным выборам в парламент, так как ни соцпартия, ни Acum не готовы к коалиции с Демпартией. В этой ситуации Додон предложил совместить новые выборы в парламент с президентскими в 2020 году.

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