Парагвай предлагал Моралесу политическое убежище

ТАСС, 12 ноября. Правительство Парагвая готово было предоставить бывшему президенту Боливии Эво Моралесу политическое убежище, но он решил воспользоваться аналогичным предложением со стороны мексиканских властей. Об этом сообщил парагвайский министр внутренних дел Эуклидес Асеведо, слова которого приводит агентство AFP.

По словам главы МВД, Парагвай предложил политическое убежище Моралесу, однако тот "в конце концов, решил поехать в Мексику". Ранее самолет мексиканских ВВС Gulfstream 550 с Моралесом на борту, который в итоге должен доставить его в Мехико, совершил посадку в парагвайской столице Асунсьоне для дозаправки. Как отмечает AFP, вместе с экс-главой государства в самолете находятся его сын и бывший вице-президент Боливии Альберто Гарсия Линера.

Точный маршрут полета Gulfstream 550 с Моралесом остается пока неизвестным, однако агентство подчеркивает, что "самолет направляется в Мехико". По данным системы Flightradar, в настоящий момент борт пролетает над территорией Бразилии.

11 ноября власти Мексики решили предоставить Моралесу политическое убежище по гуманитарным соображениям. Ожидается, что самолет прибудет в Мехико утром во вторник по местному времени.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным высшего избирательного суда, победу на них одержал Моралес. Его основной соперник, экс-президент Карлос Меса, заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в стране начались акции протеста и забастовки.

Моралес 10 ноября объявил о своей отставке, назвав сложившуюся ситуацию государственным переворотом. Покинуть свой пост его ранее попросили вооруженные силы, оппозиция и профсоюзы. Вслед за главой государства в отставку подал вице-президент Альваро Гарсиа Линера. От своих постов также отказались несколько министров и ряд депутатов парламента.