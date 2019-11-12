Полиция Германии задержала трех подозреваемых в подготовке теракта

БЕРЛИН, 12 ноября. /ТАСС/. Полиция Германии провела операцию в городе Оффенбах (федеральная земля Гессен), в ходе которой задержала трех предполагаемых сторонников террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщила во вторник прокуратура Франкфурта-на-Майне.

Трое задержанных в возрасте от 21 года до 24 лет, как предполагается, планировали осуществить на западе страны теракт с использованием взрывчатки и огнестрельного оружия. Основной подозреваемый - 24-летний гражданин Германии македонского происхождения. Он закупал вещества для производства бомбы и пытался приобрести пистолеты. Другие подозреваемые - граждане Турции.

По данным следствия, предполагаемые экстремисты в беседах с третьими лицами неоднократно называли себя сторонниками ИГ.

"В ходе обысков были обнаружены многочисленные улики - письменные материалы и цифровые носители информации", - говорится в пресс-релизе прокуратуры. Кроме того, в квартире основного подозреваемого найдены "субстанции, имеющие отношение к взрывчатке", а также набор инструментов.

В операции по задержанию участвовали 170 представителей правоохранительных органов. В течение дня следственный судья примет решение о помещении всех троих в следственный изолятор.