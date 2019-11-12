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ЕС утвердил проект создания собственной системы ПВО и ПРО с космическими компонентами

В реализации проекта примут участие Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Финляндия

БРЮССЕЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Евросоюз утвердил проект создания собственной противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER) для отражения воздушных угроз последнего поколения. Об этом говорится во вторник в итоговом заявлении Совета ЕС на уровне министров обороны. Проект системы TWISTER вошел в список из 13 новых военных проектов, принятых в рамках программы Структурного военного партнерства ЕС (PESCO).

"Проект системы "Своевременного предупреждения и перехвата с космическими компонентами наблюдения" утвержден 12 ноября 2019 года. В его реализации примут участие Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Финляндия", - говорится в документе.

2 августа 2019 года США в одностороннем порядке окончательно вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении.

Теги
ФинляндияИталияНидерландыФранция
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