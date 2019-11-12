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Президент Афганистана подтвердил освобождение трех главарей "Талибана"

В Кабуле надеются, что обмен талибов на захваченных иностранцев может положить начало мирным переговорам

ТАСС, 12 ноября. Президент Афганистана Ашраф Гани подтвердил, что власти страны освободили из тюрьмы трех главарей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в обмен на двух иностранцев, профессоров Американского университета в Кабуле, похищенных боевиками в августе 2016 года. Об этом во вторник сообщило агентство Ariana News.

По словам Гани, решение о досрочном освобождении указанных заключенных "было очень трудным, но важным гуманитарным жестом". Президент добавил, что на этот шаг власти пошли "после консультаций с международными союзниками Афганистана, особенно с США".

По имеющейся информации, из тюрьмы были выпущены главари экстремистской организации "Сеть Хаккани" Хаджи Мали Хан, Хафиз Рашид и Анас Хаккани, родной брат одного из главарей "Талибан", Сираджуддина Хаккани.

Условием их освобождения стала передача властям двух иностранных граждан, удерживаемых талибами. Речь идет о двух профессорах - американце и австралийце, которые были захвачены в заложники боевиками в августе 2016 года из Американского университета в Кабуле. Афганские власти указали, что произведенный обмен может положить начало мирным переговорам между талибами и правительством Афганистана.

Теги
Афганистан
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