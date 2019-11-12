Президент Афганистана подтвердил освобождение трех главарей "Талибана"

ТАСС, 12 ноября. Президент Афганистана Ашраф Гани подтвердил, что власти страны освободили из тюрьмы трех главарей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в обмен на двух иностранцев, профессоров Американского университета в Кабуле, похищенных боевиками в августе 2016 года. Об этом во вторник сообщило агентство Ariana News.

По словам Гани, решение о досрочном освобождении указанных заключенных "было очень трудным, но важным гуманитарным жестом". Президент добавил, что на этот шаг власти пошли "после консультаций с международными союзниками Афганистана, особенно с США".

По имеющейся информации, из тюрьмы были выпущены главари экстремистской организации "Сеть Хаккани" Хаджи Мали Хан, Хафиз Рашид и Анас Хаккани, родной брат одного из главарей "Талибан", Сираджуддина Хаккани.

Условием их освобождения стала передача властям двух иностранных граждан, удерживаемых талибами. Речь идет о двух профессорах - американце и австралийце, которые были захвачены в заложники боевиками в августе 2016 года из Американского университета в Кабуле. Афганские власти указали, что произведенный обмен может положить начало мирным переговорам между талибами и правительством Афганистана.