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Акции протеста в Гонконге

В ходе беспорядков в Гонконге пострадал гражданин Японии

Пострадавший посетил Гонконг в рамках деловой поездки, отметил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги

ТАСС, 12 ноября. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что 50-летний японский гражданин получил травмы в ходе уличных беспорядков в Гонконге. Об этом во вторник сообщает агентство Kyodo.

По словам главы ведомства, пострадавший японец посетил Гонконг в рамках деловой поездки. В настоящий момент он уже выписан из больницы, куда был доставлен после столкновения.

11 ноября телеканал NHK сообщил, что несколько протестующих напали на гражданина Японии в одном из торговых районов Гонконга, перепутав его с жителем материкового Китая.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать беспорядки.

Теги
ЯпонияКитайАкции протеста в Гонконге
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