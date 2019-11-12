В ходе беспорядков в Гонконге пострадал гражданин Японии

ТАСС, 12 ноября. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что 50-летний японский гражданин получил травмы в ходе уличных беспорядков в Гонконге. Об этом во вторник сообщает агентство Kyodo.

По словам главы ведомства, пострадавший японец посетил Гонконг в рамках деловой поездки. В настоящий момент он уже выписан из больницы, куда был доставлен после столкновения.

11 ноября телеканал NHK сообщил, что несколько протестующих напали на гражданина Японии в одном из торговых районов Гонконга, перепутав его с жителем материкового Китая.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать беспорядки.