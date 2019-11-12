Цхинвал возобновит переговоры по границе после конкретных предложений от Грузии

ЦХИНВАЛ, 12 ноября. /ТАСС/. Южная Осетия намерена возобновить переговоры по ситуации на границе после того, как грузинская сторона представит конкретные предложения, приемлемые для югоосетинской стороны. Об этом сообщил во вторник журналистам по итогам переговоров в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) глава делегации Южной Осетии Егор Кочиев.

Переговоры прошли во вторник на технической встрече в формате МПРИ на югоосетино-грузинской границе в районе населенного пункта Эргнет Горийского района Грузии. Стороны в очередной раз не пришли к договоренности.

"Мы не договорились о следующей встрече, поскольку уже встречаемся в седьмой раз и в седьмой раз не пришли к какому-то взаимоприемлемому решению, а проводить встречу ради встречи не имеет смысла. С другой стороны, если наши коллеги с грузинской стороны представят конкретные предложения по нормализации ситуации на границе, приемлемые для Южной Осетии, мы сможем продолжить переговоры", - сказал Кочиев.

О ситуации на границе

В августе Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста (Цнелис) и потребовала от грузинской стороны убрать его. На встрече в формате МПРИ 29 августа при посредничестве ОБСЕ и Евросоюза делегация Южной Осетии потребовала убрать грузинский блокпост и покинула встречу из-за отказа Грузии пойти на компромисс, последующие встречи также завершились безрезультатно.

После первой встречи Южная Осетия выставила у села блокпосты и усилила присутствие в приграничном районе. В Комитете госбезопасности (КГБ) Южной Осетии 12 сентября заявили, что грузинская сторона увеличивает группировку на границе с Южной Осетией и строит новые блокпосты.

Также КГБ сообщал о стрельбе 5 ноября на границе со стороны Грузии неустановленными лицами в районе югоосетинского села Уиста. В Службе госбезопасности Грузии ТАСС заявили, что сообщения властей Южной Осетии о стрельбе со стороны грузинского блокпоста является "дезинформацией и провокационным заявлением, которое не соответствует действительности".

8 ноября в КГБ Южной Осетии вновь сообщили о стрельбе в этом районе. По данным комитета, за два часа до инцидента был замечен небольшой беспилотник "военного образца". 11 ноября в югоосетинском ведомстве также заявили о стрельбе на границе со стороны Грузии и отметили "беспрецедентный рост случаев полетов грузинских дронов военного и полицейского образца в приграничной зоне в период с 8 по 11 ноября".