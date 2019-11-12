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Президент Македонии примет участие в торжествах в Москве, посвященных 75-летию Победы

Об этом Стево Пендаровски сообщил на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Форума мира в Париже

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски по приглашению российского лидера Владимира Путина примет участие в приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне торжествах, которые пройдут 9 мая в Москве.

"Ваш посол неоднократно спрашивал, действительно ли я приеду. Может, мне нужно время на то, чтобы еще раз подумать. Вовсе нет. Один из основных принципов нашего государства - это борьба с фашизмом. Поэтому, конечно, я буду там", - сказал он на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Форума мира в Париже.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСеверная МакедонияРоссия
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