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Президент Австрии согласился с Макроном о "смерти мозга" НАТО

Александер Ван дер Беллен обратил внимание, что в ЕС зачастую сложно прийти к единому мнению в сфере внешней политики

ВЕНА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен согласился с диагнозом президента Франции Эмманюэля Макрона в отношении европейской безопасности и НАТО. Свою оценку высказываниям Макрона австрийский лидер высказал по итогам переговоров в Вене с белорусским президентом Александром Лукашенко.

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Ван дер Беллен обратил внимание, что в ЕС зачастую сложно прийти к единому мнению в сфере внешней политики, потому что требуется согласие всех 28 стран, а не просто президента или главы МИД одной конкретной страны. "Чтобы прийти к единому мнению, часто нужно много времени. Я временами иронизировал: глядя на политическую структуру ЕС, поражает не то, сколько требуется времени, а поражает то, что ЕС вообще существует".

"Вы знаете новую инициативу президента Макрона, которую он высказал в британском журнале The Economist. Я думаю, что Макрон по разным пунктам прав о диагнозе. Как из этого выйти, мы будем долго обсуждать", - отметил Ван дер Беллен, отвечая на вопрос журналистов о безопасности в ЕС.

7 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что внутри НАТО полностью пропала координация, альянс находится в состоянии "смерти мозга". Он также отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она "не будет контролировать свою судьбу". Генсек НАТО Йенс Столтенберг и канцлер ФРГ Ангела Меркель не согласились с оценкой Макрона о состоянии альянса.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичАвстрияФранцияСтолтенберг, ЙенсМакрон, Эмманюэль
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