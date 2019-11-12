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И.о. премьера Испании и глава "Подемос" подписали соглашение по формированию кабмина

Политический проект настолько захватывающий, что "оставляет позади любые разногласия", отметил генсек Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес

МАДРИД, 12 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности председателя правительства, генсек Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес и лидер левой партии "Подемос" Пабло Иглесиас подписали во вторник предварительное соглашение по формированию коалиционного правительства. Трансляция велась в Twitter ИСРП.

"Испанцы высказались [на выборах], и мы должны преодолеть ситуацию [политического] тупика", - сказал Санчес. "Политический проект настолько захватывающий, что оставляет позади любые разногласия, которые у нас были, - отметил он. - Это соглашение на четыре года". "В основе нового правительства будет благонадежность и сотрудничество", - добавил Санчес.

При этом он не стал разглашать деталей соглашения. По версии местных СМИ, договоренности могут подразумевать, что Иглесиас получит пост вице-премьера в новом кабмине.

Подписанный документ, который предоставили в ИСРП, состоит из десяти пунктов. В одном из них говорится о том, что приоритетом правительства Испании станет "гарантия сосуществования в Каталонии и нормализация политической жизни" в регионе. "Для этого будет поощряться диалог в Каталонии в поисках формул взаимопонимания <…> всегда в рамках конституции", - говорится в соглашении.

10 ноября в Испании состоялись четвертые за четыре года всеобщие выборы. По их итогам победа досталась ИСРП, однако соцпартия не получила абсолютного большинства в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента), чтобы беспрепятственно сформировать правительство.

ИСРП получила 120 кресел в 350-местом парламенте. Коалиции "Объединившись, мы можем", куда входит "Подемос", досталось 35 мандатов. Для формирования правительства соцпартии нужно также заручиться поддержкой ряда других политических сил.

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Испания
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