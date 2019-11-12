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Палестино-израильский конфликт

СМИ: в Израиле из-за обстрелов в Газе ввели повышенные меры безопасности

Речь идет о регионах, которые расположены в 80-километровой зоне от сектора

ТАСС, 12 ноября. Министр обороны Израиля Нафтали Беннет ввел повышенные меры безопасности в регионах страны, расположенных в 80-километровой зоне от сектора Газа. Об этом во вторник сообщает новостной портал Ynet.

Отмечается, что данные меры коснутся крупных израильских городов, в том числе Иерусалима и Тель-Авива. Как поясняет портал, такие шаги могут означать, что обмен ударами между армией еврейского государства и террористами может затянуться по меньшей мере на 48 часов.

Операция армии Израиля против палестинских группировок в секторе Газа продолжается с рассвета вторника. Ранее стало известно, что в ходе бомбардировки израильскими ВС был убит командир вооруженного крыла "Исламского джихада" - "Сарая Аль-Кудс" ("Роты Иерусалима") - 42-летний Баха Абу аль-Ата. По данным армейской пресс-службы Израиля, из Газы по территории еврейского государства было выпущено не менее 50 ракет, 20 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Теги
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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