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Чехия до конца года купит 12 боевых вертолетов в США

Контракт на около $700 млн должен быть подписан до конца 2019 года

ПРАГА, 12 ноября. /ТАСС/. Чехия до конца текущего года подпишет с США контракт на покупку 12 боевых вертолетов для национальных ВВС. Об этом сообщил во вторник журналистам министр обороны республики Лубомир Метнар.

"Контракт стоимостью 14,6 млрд крон (около $700 млн) на покупку 12 вертолетов должен быть подписан до конца 2019 года. Военно-воздушные силы Чехии получат вертолеты в 2023 году".

По словам главы военного ведомства, речь идет о восьми многоцелевых вертолетах UH-1 Venom и четырех ударных AH-1 Viper.

Поступившее в Прагу из Вашингтона предложение предусматривает поставку вертолетов с установленными на них оружейными системами и полным техническим оснащением. Кроме того, оно включает обучение экипажей и сервисное обслуживание машин.

Теги
СШАЧехия
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