МИД Ирана назвал убийство Израилем командира "Исламского джихада" актом терроризма

ТЕГЕРАН, 12 ноября. /ТАСС/. Тегеран считает террористическим актом и военным преступлением убийство одного из командиров "Исламского джихада" Бахи Абу аль-Аты вооруженными силами Израиля. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Представитель МИД назвал террористическим актом атаку Израиля на сектор Газа и убийство одного из руководителей "Исламского джихада", - говорится в сообщении пресс-службы иранского внешнеполитического ведомства. Также отмечается, что виновников этого происшествия "необходимо преследовать в международных судах как военных преступников".

Палестинские группировки и армия Израиля в течение дня обмениваются ударами после того, как в результате бомбардировки в секторе на рассвете был убит командир вооруженного крыла "Исламского джихада" - "Сарая Аль-Кудс" ("Роты Иерусалима") - 42-летний Баха Абу аль-Ата. Вместе ним погибла его супруга Асма, еще пять человек, в том числе четверо их детей, получили ранения. Как сообщила ранее армейская пресс-служба, из Газы по территории еврейского государства было выпущено более 50 ракет, 20 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

"Исламский джихад" уже пообещал пропорционально ответить на убийство командира, объявив о мобилизации своих бойцов. Его поддержали и другие группировки, входящие в так называемый совместный оперативный штаб сопротивления в Газе, заявив, что их ответ будет "болезненным".