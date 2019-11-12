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В Раде создали объединение для развития диалога между странами "нормандской четверки"

Какие именно фракции сформировали объединение вице-спикер Рады Руслан Стефанчук не уточнил

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Депутаты украинского парламента создали межфракционное объединение для развития мира между Россией, Германией, Францией и Украиной. О его создании, закрывая вечернее заседание Рады во вторник, сообщил первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

"Создано межфракционное депутатское объединение "Межпарламентский диалог во имя мира Украины, России, Германии, Франции", - сказал он. Стефанчук уточнил, что объединение возглавил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

В то же время вице-спикер Рады не уточнил, какие именно фракции сформировали объединение.

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