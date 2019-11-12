Мексика не ожидает ухудшения отношений с США из-за решения об убежище Моралесу

ТАСС, 12 ноября. Решение Мексики о предоставлении убежища экс-президенту Боливии Эво Моралесу, известному своей антиамериканской риторикой, не отразится на отношениях этой латиноамериканской страны с США. Такое мнение высказал во вторник министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

"Я не ожидаю, что в связи с решением Мексики о предоставлении убежища [Моралесу] будут какие-либо возражения; до сих пор их не было, и мы другого не ожидаем. <...> В отношениях с США [у нас] нет напряженности, могут быть [только] различия в подходах", - цитирует его газета Milenio.

"Отношения с США сейчас переживают один из лучших моментов за последние годы ", - отметил глава МИД, добавив, что они должны строиться "на уважении, а не на подчинении".

Самолет ВВС Мексики, предоставившей 11 ноября Моралесу политическое убежище, в ночь на вторник вылетел из Боливии в Парагвай. После того, как мексиканские власти получили от правительств Перу и Бразилии разрешение пролететь над их территорией, Gulfstream 550 направился в Мехико.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал Моралес. Его главный соперник, экс-президент Карлос Меса, заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в стране сторонники Месы организовали акции протеста.

Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от Моралеса уйти в отставку. 10 ноября он заявил, что покидает свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера, а также несколько министров и ряд депутатов парламента.