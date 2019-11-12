Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Боливии

Мексика не ожидает ухудшения отношений с США из-за решения об убежище Моралесу

Как отметил глава МИД страны Марсело Эбрард, у Мехико нет напряженности в отношениях с Вашингтоном

ТАСС, 12 ноября. Решение Мексики о предоставлении убежища экс-президенту Боливии Эво Моралесу, известному своей антиамериканской риторикой, не отразится на отношениях этой латиноамериканской страны с США. Такое мнение высказал во вторник министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

"Я не ожидаю, что в связи с решением Мексики о предоставлении убежища [Моралесу] будут какие-либо возражения; до сих пор их не было, и мы другого не ожидаем. <...> В отношениях с США [у нас] нет напряженности, могут быть [только] различия в подходах", - цитирует его газета Milenio.

"Отношения с США сейчас переживают один из лучших моментов за последние годы ", - отметил глава МИД, добавив, что они должны строиться "на уважении, а не на подчинении".

Самолет ВВС Мексики, предоставившей 11 ноября Моралесу политическое убежище, в ночь на вторник вылетел из Боливии в Парагвай. После того, как мексиканские власти получили от правительств Перу и Бразилии разрешение пролететь над их территорией, Gulfstream 550 направился в Мехико.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал Моралес. Его главный соперник, экс-президент Карлос Меса, заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в стране сторонники Месы организовали акции протеста.

Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от Моралеса уйти в отставку. 10 ноября он заявил, что покидает свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера, а также несколько министров и ряд депутатов парламента.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияМексикаЭбрард, МарселоПолитический кризис в Боливии
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Боливии
Reuters: самолет с экс-президентом Боливии Эво Моралесом приземлился в Мехико
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС