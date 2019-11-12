СМИ: в Латвии проверяют трех жителей на причастность к форуму неонацистов

РИГА, 12 ноября. /ТАСС/. Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии проверяет связь трех жителей этой балтийской республики с прекратившем свою деятельность интернет-форумом неонацистов Iron March ("Железный марш"). Об этом СГБ сообщила агентству LETA во вторник.

По имеющейся информации, среди пользователей этого форума было по крайней мере три жителя Латвии. Ранее в ряде СМИ была обнародована база данных участников форума, одно из сообщений в котором, предположительно, отправил в период 2012-2014 годов генеральный секретарь входящего в правящую коалицию Латвии национального объединения "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии" Райвис Зелтитис.

Сам Зелтитис в своем "Фейсбуке" рассказал, что эта переписка произошла в момент, когда ему было 20 лет, он еще не состоял в партии и был "более радикальным в юношеском максимализме". Зелтитис признал, что связь с форумом может бросить тень на его партию, но добавил, что его взгляды с тех пор претерпели фундаментальные изменения.

Форум "Железный марш" существовал в интернете с 2011 по 2017 годы.