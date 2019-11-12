Литва призвала Европарламент защитить от РФ судей, которые вели дело о событиях 1991 года

ВИЛЬНЮС, 12 ноября. /ТАСС/. Литва обратилась к Европарламенту с просьбой обеспечить юридическое прикрытие своим судьям, которые вели дело о событиях января 1991 года, а также прокурорам от встречных мер со стороны России. Об этом во вторник по итогам состоявшегося в Брюсселе заседания комитета Европарламента по гражданским свободам и правам, правосудию и внутренним делам сообщило на своем сайте Министерство юстиции Литвы.

"Этот вопрос должен решаться на самом высоком уровне в Европарламенте", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Эльвинаса Янкявичюса.

Как утверждал министр, судей и прокуроров Литвы следует трактовать как представителей системы правоохраны Евросоюза в целом. "Принятые [Европарламентом] решения предопределят, допустим ли мы влияние третьих стран на нашу правоохранительную систему", - сказал он. Янкявичюс выразил надежду на то, что Брюссель выступит в защиту литовских судей и прокуроров. "Мы надеемся, что Европарламент задействует свое влияние и выразит протест с осуждением действий, направленных против литовских должностных лиц, выполнявших конституционный долг", - отметил министр.

Позиция России

Следственный комитет РФ возбудил в апреле уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда, которые вели процесс. Как отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, они подозреваются в совершении преступления по статьям за вынесение заведомо неправосудного приговора, так как события в Вильнюсе 1991 года имели место в период вхождения Литвы в состав СССР, войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР.

Требуют оправдать

В январе 1991 года во время политического двоевластия в уличных стычках сторонников независимости и тех, кто хотел, чтобы Литва оставалась в составе СССР, в Вильнюсе погибли 14 человек. Литовская сторона обвинила в гибели гражданских лиц советских военных и политическое руководство СССР.

Всего обвинения по статьям за военные преступления и преступления против человечности предъявлены 67 гражданам РФ, Белоруссии и Украины. Эти страны отрицательно ответили на просьбы о помощи в процессуальных действиях против своих граждан. Суд в качестве свидетеля несколько раз безуспешно пытался вызвать экс-президента СССР Михаила Горбачева.

Реально на скамье подсудимых оказались всего два человека. Один из них - гражданин РФ, ветеран вооруженных сил, полковник запаса Юрий Мель. В марте 2014 года он был задержан в Литве, куда в очередной раз легально въехал из Калининградской области по делам. Второй - проживающий в Вильнюсе бывший военнослужащий Геннадий Иванов, также гражданин России.

Остальных обвиняемых Литва судила заочно. Суд назначил им различные - от 4 до 14 лет - сроки лишения свободы, в том числе Мелю - семь, Иванову - четыре года тюрьмы. Адвокаты граждан РФ приговор обжаловали с требованием оправдать подзащитных.