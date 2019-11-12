СМИ: самолет с экс-президентом Боливии Эво Моралесом приземлился в Мехико

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 ноября. /ТАСС/. Самолет ВВС Мексики, на борту которого находился Эво Моралес, подавший в отставку с поста президента Боливии, приземлился во вторник в Мехико. Кадры посадки показал в своем эфире телеканал Todo Noticias .

"Для нас это радостный день, так как мы смогли предоставить убежище", - сказал он на небольшой пресс-конференции.

Самолет ВВС Мексики, предоставившей 11 ноября Моралесу политическое убежище, в ночь на вторник вылетел из Боливии в Парагвай. После того как мексиканские власти получили от правительств Перу и Бразилии разрешение пролететь над их территорией, Gulfstream 550 направился в Мехико.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал Моралес. Его главный соперник, экс-президент Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в стране сторонники Месы организовали акции протеста.

Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от Моралеса уйти в отставку. 10 ноября он заявил, что покидает свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера, а также несколько министров и ряд парламентариев.