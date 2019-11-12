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Политический кризис в Боливии

СМИ: подавшая в отставку спикер Сената Боливии находится в посольстве Мексики

Как сообщает газета Pagina Siete, на территории дипмиссии также укрывается первый вице-председатель Палаты депутатов Сусана Ривера

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 ноября. /ТАСС/. Адриана Сальватьерра, подавшая в отставку с поста спикера Палаты сенаторов (верхняя палата) парламента Боливии, находится в посольстве Мексики в Ла-Пасе. Об этом сообщила во вторник газета Pagina Siete.

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По данным ее источников, на территории дипмиссии также находится первый вице-председатель Палаты депутатов (нижняя палата) Сусана Ривера. В ее полномочия входит созыв заседания нижней палаты парламента для обсуждения отставки Эво Моралеса с поста президент Боливии, так как председатель Палаты депутатов Виктор Борда ранее подал в отставку.

10 ноября Моралес объявил о своей отставке с поста президента, назвав сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом. Покинуть свой пост его ранее попросили военные, оппозиция и профсоюзы. Об отставке также объявил вице-президент Альваро Гарсиа Линера.

Сальватьерра была следующей в очереди на пост и.о. президента. Согласно конституции Боливии, за ней идет председатель Палаты депутатов. После того как они оба, а также первый вице-спикер верхней палаты подали в отставку, второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес заявила, что готова взять на себя обязанности и. о. президента для проведения выборов главы государства.

В понедельник она созвала заседание для обсуждения ситуации в стране.

Теги
БоливияМексикаПолитический кризис в Боливии
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