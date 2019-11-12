Суд на Украине постановил, что Зеленский должен лично рассматривать обращения граждан

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Украины постановил, что глава государства должен лично рассматривать обращения граждан, направленных в его адрес.

"Большая палата Верховного суда удовлетворила иск о признании противоправной бездеятельность президента Украины, председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины. <...> Большая палата Верховного суда пришла к выводу, что обращения лиц <...> должны рассматриваться руководителями государственных органов лично. Указанный порядок касается и президента Украины", - говорится в сообщении суда, опубликованном во вторник в Facebook.

При этом указано, что поводом для рассмотрения вопроса послужил иск "инвалида войны", обратившегося к главе государства с запросом, в котором "он просил лично письменно сообщить ему о результатах проверки фактов, изложенных в поданном им ранее заявлении". Однако это обращение, как уточнили в пресс-службе, "было передано аппаратом администрации президента для рассмотрения в другой орган государственной власти". Суть обращения и фамилия истца в сообщении не указаны.

На Украине любой гражданин, а также юридическое лицо имеют возможность направить обращение в офис президента. Для этого в здании администрации главы государства установлены специальные ящики, в которых можно оставить обращение в письменном виде.