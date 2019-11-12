Моралес заявил, что решение Мексики о предоставлении убежища спасло ему жизнь

ТАСС, 12 ноября. Ушедший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес поблагодарил власти Мексики за решение предоставить ему политическое убежище, которое, по его словам, спасло ему жизнь.

"Мы очень благодарны. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор спас мне жизнь! Спасибо, господин министр, спасибо, что спасли мне жизнь", - сказал Моралес во вторник, обращаясь к главе МИД Мексики Марсело Эбрарду, который встречал его в аэропорту мексиканской столицы. Выступление бывшего боливийского лидера продемонстрировал в прямом эфире телеканал Todo Noticias .

По словам Моралеса, охранявшим его служащим еще до его отставки предлагали деньги, если они его выдадут. При этом он не уточнил, кто был заказчиком. "9 ноября, в субботу, когда я приехал в Кочабамбу, один из сотрудников службы безопасности вооруженных сил показал мне сообщения, в которых ему предлагалось сдать меня в обмен на $50 тыс. Поэтому я говорю, что вы спасли наши жизни", - сказал он.

Моралес также отметил, что не собирается отказываться от политической деятельности. "Пока я жив, борьба продолжается", - подчеркнул он.

Путь до Мексики

Самолет ВВС Мексики в ночь на вторник вылетел из Боливии в Парагвай. После того как мексиканские власти получили от правительств Перу и Бразилии разрешение пролететь над их территорией, Gulfstream 550 направился в Мехико.