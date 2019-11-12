Глава Пентагона на русском языке ответил на вопрос по делу об импичменте Трампа

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Министру обороны США Марку Эсперу в понедельник пришлось по-русски пообещать журналистам, что подполковник Александер Виндман, давший показания против президента Дональда Трампа в Конгрессе, не столкнется с какой-либо местью после возвращения из Совета национальной безопасности в Пентагон. Военное ведомство во вторник опубликовало стенограмму беседы.

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"Как вы знаете, министерство обороны защищает осведомителей. Это гарантировано законом, - сказал Эспер. - Ему [Виндману] не стоит бояться какого-либо возмездия. Это позиция министерства". "Никакого возмездия. Абсолютно", - добавил он, отвечая на уточняющий вопрос.

В ответ на поток вопросов от репортеров, не грозит ли Виндману завершение карьеры, глава Пентагона сам спросил журналистов: "Почему вы продолжаете это говорить?". "No, nyet, nein. Какой язык работает для вас?", - сказал он.

Как сообщил на прошлой неделе в интервью телекомпании CBS помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, Виндман из-за реорганизации работы Совета национальной безопасности (СНБ) в скором времени вернется в министерство обороны, откуда и был переведен в СНБ.

Виндман в Конгрессе заявил, что американская администрация и сам Трамп требовали от украинской стороны проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером в Белом доме.