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Палестино-израильский конфликт

В Израиле сообщили, что за день из сектора Газа по стране выпустили 190 ракет

Ракеты угрожали жилым объектам и мирному населению

ТАСС, 12 ноября. Палестинские радикалы выпустили с территории сектора Газа по Израилю во вторник примерно 190 ракет. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

"Начиная с утра по территории Израиля с территории сектора Газа было выпущено около 190 ракет", - говорится в сообщении армейской пресс-службы в Twitter. Отмечается, что системой ПВО "Железный купол" было сбито около 90% ракет, траектория которых представляла опасность для мирного населения и жилых объектов. 50% ракет упали в открытой местности.

Палестинские радикалы и армия Израиля на протяжении всего дня обмениваются ударами после того, как в результате бомбардировки в секторе во вторник утром был убит командир вооруженного крыла радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" - "Сарая Аль-Кудс" ("Роты Иерусалима") - 42-летний Баха Абу аль-Ата. Вместе с ним погибла его супруга. Еще пять человек, в том числе четверо их детей, получили ранения.

Обстрелы израильской территории с небольшими перерывами продолжаются до сих пор, а ВВС Израиля наносят массированные удары по объектам "Исламского джихада" и других радикалов.

"Исламский джихад" уже пообещал пропорционально ответить на убийство одного из своих лидеров, объявив о мобилизации бойцов. Его поддержали и другие группировки, входящие в так называемый совместный оперативный штаб сопротивления в Газе, заявив, что их ответ будет "болезненным".

Теги
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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