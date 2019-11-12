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Каталонские сепаратисты вновь заблокировали одну из ключевых трасс в регионе

Акция движения "Демократическое цунами" проходит в районе населенного пункта Сан-Грегори

МАДРИД, 12 ноября. /ТАСС/. Сторонники независимости Каталонии вновь перекрыли во вторник одну из ключевых автотрасс в регионе, которая соединяет Испанию с Францией. Об этом сообщила в Twitter служба дорожного движения региона.

Акция сепаратистского движения "Демократическое цунами" проходит в районе населенного пункта Сан-Грегори. Кроме того, по данным газеты Periodico, по призыву другой организации, которая поддерживает независимость автономии, манифестанты блокируют въезды в Барселону.

В понедельник утром участники митинга перекрыли участок трассы у муниципалитета Ла-Жункера на границе с Францией. Спустя сутки после начала манифестации правоохранительные органы смогли разогнать собравшихся. Были задержаны около 20 человек.

"Демократическое цунами" также призывает перекрыть дорогу на границе между Францией и испанской Страной Басков.

С 14 октября в разных городах Каталонии прошли многочисленные демонстрации. Поводом для их проведения стал вердикт Верховного суда Испании, который приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на срок до 13 лет.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

Теги
Испания
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