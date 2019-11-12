Посольство США в Молдавии: отставка кабмина Санду не повлияет на приоритеты Вашингтона

КИШИНЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Решение парламента Молдавии отправить в отставку правительство Майи Санду не повлияет на приоритеты США в республике. Об этом сообщило во вторник американское посольство на своей странице в Facebook.

"Несмотря на досадную отставку правительства премьер-министра Майи Санду, приоритеты США в наших двусторонних отношениях с Молдовой не изменились, - говорится в сообщении. - Мы призываем избранных представителей молдавского народа построить более справедливое, демократическое и процветающее будущее для всех граждан страны. Граждане Молдовы заслуживают лидеров, которые будут работать на благо страны и освободят ее от коррупции, которая мешает Молдове реализовать свой потенциал".

Во вторник парламент Молдавии выразил вотум недоверия правительству Санду. Отставку, которая была инициирована фракцией Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), поддержали депутаты оппозиционной Демократической партии Молдовы.

В июне соцпартия сформировала парламентское большинство с блоком Acum, одним из лидеров которого является Санду. Формирования с противоречащими политическими программами объединились для отстранения от власти Демократической партии во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком, которого они обвинили в коррупции и узурпации власти.

Конфликт в коалиции разразился вокруг выборов нового генерального прокурора, которому, как заявляют власти, предстоит ключевая роль в реформировании юстиции и демонтаже системы, выстроенной олигархом. На прошлой неделе правительство под свою ответственность внесло поправки в закон о прокуратуре, фактически закрепляющие за премьером право определять кандидата на эту должность. В ПСРМ высказались против, объяснив, что инициатива правительства не обсуждалась в коалиции и является фактически ультиматумом. Юристы партии считают, что поправки противоречат конституции.