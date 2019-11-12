Помпео призвал премьера Ирака к проведению реформ в стране в ответ на протесты

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди и призвал его к незамедлительному проведению реформ в стране в ответ на продолжающиеся протесты. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"Госсекретарь Помпео настаивал на том, чтобы премьер-министр Адель Абдель Махди предпринял незамедлительные меры для того, чтобы дать ответ на легитимные требования протестующих, осуществив реформы и занявшись борьбой с коррупцией", - отмечается в сообщении.

Госсекретарь также обещал продолжать поддерживать Ирак в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

В Ираке с начала октября не прекращаются акции протеста против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции. Практически повсеместно они сопровождаются насилием и беспорядками. Протестующие требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент. Однако глава правительства однозначно заявил, что его отставка или роспуск законодательного органа приведут экономику страны к стагнации и не будут способствовать реформам, дав тем самым понять, что кабмин продолжит работу, несмотря на протесты.

В результате столкновений во время протестов погибли более 320 человек, жертвы есть как среди демонстрантов, так и сотрудников сил безопасности. Пострадали около 15 тыс.