США заявили, что не будут лишать своих партнеров в сирийской оппозиции контроля над нефтью

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. США надеются, что партнеры в сирийской оппозиции сохранят контроль над нефтью в Сирии, и не хотят вмешиваться в этот процесс. Об этом заявил во вторник на телефонном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга.

"Нефтью последние четыре года занимались наши партнеры из гражданского крыла "Сил демократической Сирии". Эти люди управляли нефтяными потоками, - сказал он. - Мы ожидаем, что они продолжат это делать без какого-либо нашего вмешательства". "Наша роль [заключается] в том, чтобы гарантировать, что никто это не разрушит", - отметил ведущий брифинга.

Президент США Дональд Трамп в конце октября заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции на севере Сирии, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны. Позднее председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли заявил, что США намерены сохранять контроль над районом в провинции Дейр-эз-Зор, где расположены нефтегазовые объекты, в том числе крупный газоперерабатывающий завод, который иногда называют Conoco. Он был построен компанией Conocophillips, но позднее перешел под контроль государственной Сирийской газовой компании, у которой после начала в стране гражданской войны его отбили вооруженные боевики.

Охрана месторождений

Охрана нефтяных месторождений Сирии, находящихся под контролем местных оппозиционных группировок, является второстепенной задачей войск США, отметил представитель Госдепартамента.

"Силы США на северо-востоке Сирии находятся <...> конкретно для того, чтобы вести борьбу с терроризмом, гарантировать разгром ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС). Это основная задача. Есть и некоторые проистекающие из этого второстепенные задачи, такие как работа с местными партнерами в лице СДС (коалиция "Силы демократической Сирии", костяк которой составляют курдские отряды - прим. ТАСС), охрана нефтяных полей, чтобы ИГ и другие потенциально враждебные силы не заполучили их, а также различные иные миссии, возникающие время от времени", - сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства. Брифинг с его участием был посвящен предстоящей в Вашингтоне 14 ноября встрече глав внешнеполитических ведомств стран, входящих в возглавляемую США коалицию по борьбе с ИГ.

"Если вы помните, мы несколько месяцев назад вели совместное патрулирование с турками. Это была миссия, связанная с уничтожением ИГ, так как мы гарантировали, что сохраняем всю ситуацию настолько спокойной, насколько возможно, чтобы мы и партнеры в лице СДС могли концентрировать внимание на борьбе с ИГ в основном вдоль Евфрата", - заявил дипломат.

Согласно изложенной им информации, второстепенные боевые задачи такого рода постоянно возникают в ходе различных военных операций за рубежом. "Однако такое применительно к боевым задачам случается постоянно. Появляются второстепенные и смежные задачи. Пентагон может говорить на эту тему более подробно. Тем не менее мы об этом открыто говорим как по дипломатическим, так и военным каналам", - добавил ведущий брифинга.