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Крупнейший профсоюз Боливии дал властям 24 часа на восстановление порядка в стране

В противном случае боливийский профсоюз рабочих обещал объявить бессрочную забастовку

ТАСС, 12 ноября. Боливийский профсоюз рабочих (БПР) заявил, что если власти страны не восстановят конституционный порядок и мир в течение суток, то он начнет бессрочную забастовку. Такую позицию обозначил во вторник секретарь крупнейшего профсоюза Боливии Хуан Карлос Уарачи.

"Всем политическим и общественным лидерам, которые спровоцировали этот хаос в стране, мы даем 24 часа на восстановление конституционного порядка, общественного мира и единства боливийского народа. В противном случае БПР объявит бессрочную забастовку с мобилизацией своих сторонников на Ла-Пас", - сказал он в эфире телеканала ПАТ.

По словам общественного деятеля, Боливия не заслуживает жизнь в хаосе.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал Эво Моралес. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления сторонники Месы организовали акции протеста.

Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от Моралеса уйти в отставку. 10 ноября он заявил, что покидает пост президента, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера, а также несколько министров и ряд парламентариев. Во вторник Моралес прибыл в Мексику, власти которой 11 ноября решили предоставить ему политическое убежище по гуманитарным соображениям.

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Боливия
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