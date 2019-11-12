Reuters: хакеры атаковали сайт лейбористов

ЛОНДОН, 12 ноября. /ТАСС/. Сайт британской правящей Консервативной партии подвергся во вторник кибератаке. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в правящей партии.

По информации собеседников агентства, злоумышленники атаковали сайт в районе 16:00 (19:00 мск), стараясь вывести его из строя, однако не достигли своей цели. Официальный представитель консерваторов не смог подтвердить агентству эту информацию.

При этом источник агентства рассказал, что атака отличалась от той, что была осуществлена в отношении сайта оппозиционной Лейбористской партии ранее во вторник. Он не уточнил, однако, в чем именно заключались различия.

Телеканал Sky News предположил, что речь в случае с сайтом лейбористов может идти о DDoS-атаке, при осуществлении которой злоумышленники пытаются вывести из строя тот или иной сайт, перегружая его большим количеством запросов от сети из тысяч или десятков тысяч участвующих в атаке компьютеров. Это один из самых простых и грубых видов кибератак, который сам по себе не может привести к похищению представляющей ценность информации. При этом DDoS-атака может сопровождаться параллельными попытками хакеров получить доступ к данным пользователей атакованных сайтов.

10 ноября газета Daily Mirror также сообщила о том, что британская контрразведывательная служба МИ-5 принимает "беспрецедентные меры" для того, чтобы защитить от взлома телефоны политиков, участвующих в предстоящих 12 декабря досрочных выборах в Палату общин парламента Соединенного Королевства. Согласно информации издания, спецслужбы забили тревогу после того, как неизвестные хакеры предприняли несколько попыток получить доступ к данным в телефонах политиков. По словам одного из пострадавших британских депутатов, имени которого газета не приводит, представители спецслужб заявили ему о "целенаправленных попытках иностранной державы взломать" учетные записи на его телефоне.