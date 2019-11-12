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В Тбилиси заявили, что Грузии не принимают в НАТО из-за России

Среди членов альянса нет общего консенсуса в связи с членством Грузии, отметил министр обороны республики Ираклий Гарибашвили

ТБИЛИСИ, 12 ноября. /ТАСС/. Среди членов НАТО нет консенсуса по поводу принятия Грузии в состав альянса из-за "российского фактора". Об этом во вторник заявил министр обороны республики Ираклий Гарибашвили в интервью грузинской телекомпании "Имеди".

"Мы должны исходить из реальности. Одно - это наше желание, а второе - пути его осуществления. Сегодня среди членов НАТО нет общего консенсуса в связи с членством Грузии, конечно же, в этом решающую роль играет российский фактор", - сказал Гарибашвили.

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов, в ноябре 2002 года тогдашний президент страны Эдуард Шеварднадзе (1928-2014) на саммите в Праге заявил о желании республики стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили.

Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, назвав в то же время "важнейшей задачей поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии". В 2015-м и 2016 году Тбилиси посещал генсек альянса Йенс Столтенберг, заверяя, что Грузия станет членом НАТО, но при этом отмечал, что не может назвать точных сроков вступления страны в альянс.

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Грузия
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