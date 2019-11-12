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Додон считает, что правительство Санду не развивало сотрудничество с Россией

Ранее во вторник парламент Молдавии выразил вотум недоверия правительству, за отставку кабинета министров проголосовали 63 депутата из 101

КИШИНЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство Майи Санду, отправленное в отставку парламентом Молдавии, не развивало сотрудничество с Россией. Об этом заявил во вторник президент Молдавии Игорь Додон в эфире молдавского телеканала "Молдова 1".

"При создании правящей коалиции депутаты проевропейского блока Acum и Партии социалистов (ПСРМ) договорились проводить открытую внешнюю политику по отношению к Западу и Востоку, что касалось всех руководителей страны. Я поехал в Брюссель, в Нью-Йорк, мы обязались выполнить все ранее подписанные соглашения, включая соглашение об ассоциации с ЕС", - сказал Додон. По его словам, со своей стороны Санду откладывала визит в Москву, который был "необходим для решения проблем страны".

"Было приглашение премьер-министра Дмитрия Медведева, визит был намечен на август, затем был перенесен на октябрь. Мне звонили из аппарата правительства РФ, я разговаривал по этому поводу с госпожой Санду. Она обещала согласовать дату визита, но даже не позвонила в Москву", - пояснил Додон. Он выразил сожаление, что премьер также не участвовала в саммите глав правительств СНГ, который состоялся в конце октября в Москве.

"Там были все премьеры, а Молдавию представлял министр экономики. А ведь там обсуждались важные вопросы, касающиеся экономики и социальных проблем наших граждан", - сказал Додон.

Советник президента Молдавии по экономике Ион Кику может стать кандидатом на пост премьера, отметил также Додон.

"Кику был бы подходящей кандидатурой на пост премьер-министра. Но я еще не принял решение по выдвижению кандидата, так как, согласно законодательству, обязан провести консультации с парламентскими фракциями", - сказал Додон, отметив, что работал с Кику в министерстве экономики с 2005 года.

"Затем он работал во Всемирном банке, был министром финансов в предыдущем правительстве. Это очень хороший специалист в области финансов, я взял его советником", - пояснил Додон. По его словам, другой его советник может занять пост министра иностранных дел и европейской интеграции. "Это дипломат Аурел Чокой. Он был послом Молдовы в Германии, Китае, США. Я считаю, что он был бы хорошим министром", - подчеркнул президент.

Додон заверил, что новый кабинет, который он надеется сформировать к декабрю, будет выполнять все международные обязательства страны. "Мы взяли обязательства выполнять все международные обязательства, как двусторонние, так и многосторонние соглашения. И мы будем их выполнять, будем продолжать проводить открытую внешнюю политику как по отношению к Западу, так и к Востоку", - заявил президент, отметив, что провел консультации с представителями США, ЕС и Румынии, которые заняли "взвешенную позицию" в отношении ситуации в Молдавии.

Во вторник парламент выразил вотум недоверия правительству Санду, который был инициирован фракцией Партии социалистов Республики Молдова и поддержан депутатами оппозиционной Демократической партии. Конфликт в коалиции разразился вокруг выборов нового генерального прокурора, которому, как заявляют власти, предстоит ключевая роль в реформировании юстиции. На прошлой неделе правительство под свою ответственность внесло поправки в закон о прокуратуре, фактически закрепляющие за премьером право определять кандидата на эту должность. Социалисты высказались против, объяснив, что инициатива правительства не обсуждалась в коалиции и противоречит конституции.

Конфликт в коалиции разразился вокруг выборов нового генерального прокурора, которому, как заявляют власти, предстоит ключевая роль в реформировании юстиции и демонтаже системы, выстроенной Плахотнюком. На прошлой неделе правительство под свою ответственность внесло поправки в закон о прокуратуре, фактически закрепляющие за премьером право определять кандидата на эту должность. В ПСРМ высказались против, объяснив, что инициатива правительства не обсуждалась в коалиции и противоречит конституции.

Теги
МолдавияДодон, Игорь
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