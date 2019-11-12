СМИ: на акции протеста полицейских у аэропорта Мехико пострадали 10 человек

МЕХИКО, 13 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной полиции во вторник перекрыли автомобильное движение у аэропорта столицы Мексики, требуя от властей выплаты компенсации за службу. Во время акции протеста они устроили столкновения с представителями Управления общественной безопасности Мехико, следившими за порядком на митинге.

В стычках, согласно подсчетам газеты El Universal, пострадали не менее 10 человек, четверо были задержаны. По данным издания, причиной конфликта стала попытка протестующих ворваться в пассажирский терминал воздушной гавани, рядом с которым было выставлено оцепление. Столичным полицейским пришлось использовать против коллег слезоточивый газ.

Власти призвали участников манифестации сесть за стол переговоров. К настоящему времени движение транспорта в районе аэропорта нормализовалось.

Митинг полицейских по времени совпал с прибытием в Мексику бывшего президента Боливии Эво Моралеса, но никак ему не помешал. Боливийский политик, подавший в отставку 10 ноября, получил в Мексике политическое убежище. Территорию аэропорта Мехико Моралес покинул на вертолете. Власти не раскрывают информацию о его местонахождении по соображениям безопасности.