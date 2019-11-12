В Тбилиси считают, что опасность повторения войны в Грузии сведена к минимуму

ТБИЛИСИ, 13 ноября. /ТАСС/. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" под руководством Бидзины Иванишвили в результате прагматичной и правильной политики свела до минимума опасность повторения военных действий, подобных тем, которые произошли в августе 2008 года. Об этом во вторник заявил министр обороны республики Ираклий Гарибашвили в интервью грузинской телекомпании Imedi.

"В результате прагматичного, правильного и разумного правления нашей власти теоретическая опасность войны доведена до минимума. Это, конечно же, не произошло случайно, автоматически. Это является результатом той осмысленной и разумной политики правления Иванишили в Грузии", - сказал Гарибашвили, отвечая на вопрос журналиста, существует ли сегодня опасность повторения военных действий августа 2008 года.

Грузинский министр также отметил, что нынешние власти страны являются единственными, во время правления которых республика не вела войн и не теряла территории.

26 августа 2008 года после пятидневных боевых действий в Южной Осетии Россия признала ее независимость, а также независимость Абхазии, другой бывшей грузинской автономии. Тбилиси в ответ на признание разорвал дипломатические отношения с Москвой.