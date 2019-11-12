Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пентагон назвал Россию и Китай двумя наиболее серьезными угрозами для США

Народно-освободительную армию КНР в Вашингтоне считают военной силой Коммунистической партии Китая

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны США вновь назвало Россию и Китай двумя наиболее серьезными угрозами, при этом КНР, по версии ведомства, представляет для США "более значительную угрозу". Соответствующее заявление распространила во вторник пресс-служба Пентагона.

"Стратегия национальной безопасности США исходит из того, что восстанавливается конкуренция великих держав. Китай и Россия - две наиболее серьезные угрозы [для США]. Китай с его быстро растущей экономикой представляет более значительную угрозу", - утверждается в заявлении.

По версии американского оборонного ведомства, Пекин "инвестирует в Народно-освободительную армию Китая, которая является не национальной армией, а военной силой Коммунистической партии Китая, [инвестирует] в модернизацию ее сил, улучшение [военной] подготовки и наращивание потенциала".

"Этот военный потенциал - искусственный интеллект, гиперзвуковые ракеты, авианосцы и многое другое - разработан с учетом [состояния] непосредственно американских вооруженных сил", - считают в Пентагоне. По мнению ведомства, Пекин "пришел к выводу, что способность США развернуть в любой точке мира свои вооруженные силы и обеспечивать их является наибольшим преимуществом Америки". Ответной реакцией Китая, как считают в ведомстве, стали насыпные работы "в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях для того, чтобы перекрыть морские линии коммуникаций".

Теги
СШАРоссияКитай
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Боливии
В Боливии отправили под стражу экс-главу Высшего избирательного суда
Прокуратура обвиняет Марию Эухению Чоке в нарушениях законодательства, коррупции и ряде других преступлений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС