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Трамп продлил на год действие санкций, которые ввели в связи с распространением ОМУ

Президент США Дональд Трамп AP Photo/John Bazemore
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/John Bazemore

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник продлил на год действие режима санкций в отношении иностранных граждан, а также стран, которые, по мнению Вашингтона, причастны к распространению оружия массового уничтожения (ОМУ). Об этом говорится в опубликованном заявлении Белого дома.

Глава государства также направил в Конгресс США уведомление, в котором подчеркивается необходимость того, чтобы действие нынешнего режима чрезвычайного положения "продолжалось и после 14 ноября 2019 года". "Распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки по-прежнему представляет собой исключительную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов", - отметил Трамп. Он пояснил, что под ОМУ подразумевается ядерное, биологическое и химическое оружие. Указ о соответствующих санкциях был подписан 14 ноября 1994 года.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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