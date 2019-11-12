Трамп продлил на год действие санкций, которые ввели в связи с распространением ОМУ

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник продлил на год действие режима санкций в отношении иностранных граждан, а также стран, которые, по мнению Вашингтона, причастны к распространению оружия массового уничтожения (ОМУ). Об этом говорится в опубликованном заявлении Белого дома.

Глава государства также направил в Конгресс США уведомление, в котором подчеркивается необходимость того, чтобы действие нынешнего режима чрезвычайного положения "продолжалось и после 14 ноября 2019 года". "Распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки по-прежнему представляет собой исключительную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов", - отметил Трамп. Он пояснил, что под ОМУ подразумевается ядерное, биологическое и химическое оружие. Указ о соответствующих санкциях был подписан 14 ноября 1994 года.