СМИ: в пригороде Бейрута застрелили участника акции протеста

БЕЙРУТ, 13 ноября. /ТАСС/. Один из участников акции протеста в пригороде ливанской столицы Хальде был убит в среду выстрелом в голову. Об этом сообщил телеканал Al Hadath .

По его информации, активист Прогрессивно-социалистической партии Алаа Абу Фахр пытался помешать проезду автомашины через перегороженный демонстрантами участок шоссе Бейрут - Сайда. В ответ ее водитель вытащил оружие и выстрелил ему в голову. Ранения получили также еще три человека. Жандармам, прибывшим на место инцидента, удалось задержать вооруженного водителя, проводится расследование.

Как передало агентство, армейские патрули приступили после полуночи к принудительному разблокированию ведущих в Бейрут автострад, которые перегородили участники протестного движения. В центре города толпы молодежи перекрыли эстакаду Ринг, которая связывает западные и восточные кварталы столицы.

Новая волна протестного движения вызвана негативной реакцией активистов на интервью президента республики Мишеля Ауна, которое транслировали во вторник местные телеканалы. Глава государства призвал участников уличных акций разойтись по домам, предупредив, что если массовые демонстрации и шествия будут продолжаться, то это приведет к экономической катастрофе. По его словам, акции на площадях могут вылиться в любой момент в междоусобицу.

Волна массовых протестов в Ливане, начавшаяся 17 октября, привела к отставке 29 октября главы коалиционного правительства Саада Харири. Демонстранты в ходе митингов требуют теперь роспуска парламента и проведения досрочных выборов.