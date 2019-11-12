СМИ: глава МИД Боливии подал в отставку на фоне протестов

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Боливии Диего Пари подал в отставку. Об этом сообщила во вторник газета El Deber .

Президент Боливии подал в отставку. Что происходит в стране?

По ее данным, ранее Пари получил заявление об отставке от представителя республики при Организации американских государств (ОАГ) Хосе Гонсалеса.

К настоящему моменту из-за политического кризиса в Боливии от своих постов публично отказались 16 из 20 министров. Министр здравоохранения Габриела Монтаньо, хотя и не заявляла о своей отставке, в понедельник покинула страну вместе с Эво Моралесом на самолете ВВС Мексики, которая предоставила экс-президенту Боливии политическое убежище.

По данным газеты Pagina Siete, министр при президенте Хуан Рамон Кинтана, публично не отказавшийся от своего поста, также вылетел из Боливии. Кроме того, формально сохраняют свои должности министр энергетики Рафаэль Аларкон Ориуэла и министр сельского хозяйства и земель Сесар Кокарико.

10 ноября Моралес объявил о своей отставке с поста президента Боливии, назвав сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом. Покинуть свой пост его ранее попросили военные, оппозиция и профсоюзы. Об отставке также объявил вице-президент Альваро Гарсиа Линера.