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Военная операция Турции на севере Сирии

США запросили у Турции сведения о возможных нарушениях прав человека при операции в Сирии

Эти вопросы будут обсуждать во время визита турецкого лидера Тайипа Эрдогана в Вашингтон

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты обратились к Турции с просьбой предоставить соответствующую информацию в связи с сообщениями СМИ, согласно которым формирования вооруженной сирийской оппозиции, действующие при поддержке турецких войск на севере Сирии, возможно, совершили военные преступления против курдского гражданского населения. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Пентагона.

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"Мы не будем комментировать так называемую внутреннюю или разведывательную информацию. Мы по-прежнему обеспокоены сообщениями о том, что поддерживаемые Турцией оппозиционные силы могли участвовать в нарушениях прав, касающихся вооруженных конфликтов, на северо-востоке Сирии", - отметили в военном ведомстве.

"Мы запросили дополнительную информацию у правительства Турции, учитывая, что они оказывают поддержку этим группам, и просили [подтвердить] твердую приверженность Турции предотвращению нарушений прав, касающихся вооруженных конфликтов", - заключили в Пентагоне.

Ранее в Госдепартаменте сообщили, что количество сообщений о возможных нарушениях прав человека, которые могли допустить при вторжении Турции на север Сирии поддерживаемые Анкарой группировки сирийской оппозиции, было небольшим и не увеличивалось после первых нескольких дней проведения операции.

По версии газеты The Wall Street Journal, поддерживаемая Анкарой сирийская оппозиция, возможно, совершила военные преступления против курдского гражданского населения.

Возможные военные преступления и другие вопросы, связанные с операцией турецких войск в северных районах Сирии, будут обсуждаться во время начинающегося в среду визита президента Турции Тайипа Эрдогана в Вашингтон.

Теги
СШАТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция Турции на севере Сирии
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