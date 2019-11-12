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Военная операция Турции на севере Сирии
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В США заявили, что не намерены отказываться от сотрудничества с сирийскими курдами

В американской администрации подчеркнули, что отношения с курдами сохранятся, несмотря на требования турецкой стороны

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не собираются отказываться от сотрудничества с сирийскими курдами, несмотря на требования Турции. Об этом заявила в пятницу на телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

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"Что касается отношений с нашими курдскими партнерами в регионе, то, конечно же, они сохраняются. У президента были абсолютно публичные переговоры с главой СДС [коалиции "Силы демократической Сирии"] Мазлумом [Кобани], у нас нет намерения завершать это сотрудничество", - сказала она.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой. 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности.

Теги
СШАТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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