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США описали Турции предпочтительный путь урегулирования ситуации вокруг С-400 и F-35

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты описали Турции предпочтительный вариант урегулирования ситуации вокруг российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и программы создания американских многоцелевых истребителей F-35. Об этом во вторник во время телефонного брифинга сообщил журналистам представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

США, по его словам, "объяснили Турции, как выглядит предпочтительный путь урегулирования" ситуации вокруг C-400, настаивая на отказе от российских ЗРС.

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